Il caso piazza Dante: «Ma quali sono i criteri della Soprintendenza?»

Botta e risposta. La botta è stata quella di Luca Rinaldi, soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Bergamo e Brescia, che, in un’intervista pubblicato sul nostro giornale martedì scorso, aveva bocciato senza mezzi termini il rifacimento di Piazza Dante: «Ritengo - aveva detto - che il primo lotto non sia un buon risultato. Hanno trasformato una piazza dei primi del Novecento, semplice ma dignitosa, che ruotava intorno alla fontana, in un esperimento contemporaneo che senza ragione l’ha fatta diventare una cosa del tutto diversa».