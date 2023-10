Il centro di Bergamo ricostruito con 50mila mattoncini di Lego - Foto

Un plastico di 50.000 mattoncini della grandezza di 30 metri quadrati , circa un quarto del salone, che rappresenta il centro della città bassa nella versione pre restyling. Una realizzazione, quindi, dal sapore quasi «storico» che gli autori promettono di aggiornare in un prossimo futuro.

«Ci siamo innamorati di questo enorme lavoro che abbiamo scelto di collocare fino a Natale al piano terra di Palazzo Uffici, uno dei luoghi più frequentati del Comune, perché la cittadinanza possa ammirarlo. Un ringraziamento speciale per il supporto a tutta ITLUG e, in particolare, a Omar Rottoli e Stefano Mazzoleni. Grazie anche a CSI Bergamo e Traiettorie Instabili, con cui l’Associazione ITLUG collabora, per il supporto all’iniziativa.» Dichiara Giacomo Angeloni, Assessore ai Servizi demografici