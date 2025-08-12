Il Comune di Bergamo dedica una nuova strada ad Alexander Langer

A Bergamo, una nuova arteria stradale tra la nuova rotatoria di Azzano San Paolo a Nord-ovest e il nuovo innesto di Orio al Serio a Sud-est diventerà «via Alexander Langer - ambientalista». Un tributo a una personalità «che ha fatto della tutela dell’ambiente e del dialogo tra culture la propria missione», si legge nell’annuncio dell’Amministrazione.

In rosso «via Alexander Langer - ambientalista»

Alexander Langer

Langer, nato a Vipiteno nel 1946 e scomparso a Firenze nel 1995, fu tra i fondatori del partito dei Verdi italiani e uno dei leader del movimento verde europeo. Saggista e giornalista, ha promosso iniziative per la pace, i diritti umani, la convivenza, la difesa dell’ambiente.

«Messaggio di impegno civico»