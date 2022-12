Il Covid non frena la fuga dei bergamaschi all’estero In 5 anni partiti in 15mila

Se non è una fuga dalla terra natia per affermarsi all’estero, poco ci manca. Nel 2021 i dati ufficiali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), a cui dal 1990 dovrebbero iscriversi obbligatoriamente gli emigranti che si trasferiscono altrove per più di 12 mesi, certificano 65.637 bergamaschi che vivono lontano dal territorio orobico . La Fondazione Migrantes li ha fotografati nel «Rapporto italiani nel mondo» con i dati Aire , anche se i numeri probabilmente sono anche più cospicui, poiché c’è chi non adempie all’obbligo di iscrizione all’Aire per ragioni di convenienza fiscale o solo per dimenticanza. Il trend in aumento di fuga di competenze e capitale umano verso l’estero è cristallizzato in questi numeri: nel 2021 si è registrato un incremento di 2.763 bergamaschi in uscita dal proprio territorio rispetto al 2020 e in cinque anni sono circa 15mila i bergamaschi che hanno fatto le valigie per trasferirsi in varie parti del mondo . Erano 49.694 gli iscritti orobici all’Aire nel 2017, 55.877 nel 2018, 59.610 nel 2019, 62.874 nel 2020 e 65.637 nel 2021.