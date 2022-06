Il doppio cognome debutta anche a Bergamo: all’anagrafe iscritta la prima bimba

Debutta anche a Bergamo il doppio cognome. Venerdì 3 giugno all’Ufficio anagrafe del Comune, infatti, è arrivata la prima richiesta per poter dare ai nuovi nati il doppio cognome, sulla scorta della sentenza emessa dalla Corte costituzionale il 27 aprile e resa esecutiva dallo scorso mercoledì. All’Ufficio anagrafe del Comune di Bergamo venerdì 3 giugno è arrivata la prima richiesta per poter dare ai nuovi nati il doppio cognome. Si tratta di una bambina, nata nella notte precedente: porterà prima il cognome della madre e di seguito quello del padre. Bergamo è tra le prime grandi città ad aver registrato le generalità dei bebè secondo le nuove regole: il primato assoluto spetta però a Lecce (l’effettiva ufficialità del primato è in realtà complessa, perché i registri delle anagrafi non sono automaticamente messi in rete e dunque condivisi).