Il gas è sempre più caro, in ottobre più 74%: «Nei condomini insolvenza e conti in rosso»

È solo un «antipasto», ed è l’ennesimo boccone amaro di quest’inizio autunno. Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia, ha infatti previsto che per ottobre il prezzo del gas sarà di 183,41 euro al megawattora: fuor di tecnicismi, vuol dire che si avrà un aumento del 74% rispetto alle precedenti bollette. Un dato ancora provvisorio – e legato solo a chi è ancora in regime di tutela – che sarà in realtà poi ricalcolato a breve: il valore pubblicato nei giorni scorsi dall’Autorità è infatti «finalizzato esclusivamente a fornire un’indicazione agli operatori per quantificare una stima prima che si sia formato il prezzo del mese di riferimento oggetto di fatturazione». A novembre poi ci sarà un conguaglio, in linea con il passaggio alla fatturazione mensile introdotto nelle scorse settimane dalla stessa Arera, e verranno rifatti i conti con i prezzi mensili definitivi.