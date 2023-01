«Il gesto d’amore di mia moglie un inno alla vita»

«Ogni giorno in più per il mio bambino è un giorno in meno per me, la mia Carla lo aveva scritto in un diario». Valerio Ardenghi, 66 anni, ha gli occhi lucidi, strapazza un fazzoletto di carta per trattenere le lacrime e le emozioni. Il figlio Riccardo, 40 anni, guarda il papà con dolcezza. «Per noi sono giorni difficili» ripete con un filo di voce Valerio. Sono giorni di ricordi, giorni che parlano di Carla e di Stefano, «il mio angioletto».