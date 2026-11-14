Il giallo delle ossa nel muro di un bar in Santa Caterina, un femore potrebbe risalire al XIV secolo

Le ossa ritrovate il 24 agosto in Santa Caterina, durante dei lavori di ristrutturazione all’ex «Crystal bar», al civico 20A, appartengono ad almeno due persone, decedute a distanza di secoli. Tre i resti trovati: un cranio, un femore e un radio. Il più antico, che risalirebbe al XIV o XV secolo, è il femore, di cui non è stato possibile definire se appartenesse a un uomo o a una donna. L’altezza ipotizzata per l’individuo sarebbe di poco superiore ai 160 centimetri, e la persona aveva più di 16 anni e – ulteriore dettaglio emerso dalle analisi – potrebbe aver avuto un tumore benigno.

Ossa di diverse epoche e diversi scheletri

Il cranio e il radio sarebbero precedenti al 1950 e dovrebbero appartenere a una donna (è probabile, ma non c’è certezza se si tratti di un’unica persona). Sulle ossa, non vi sono segni di lesioni, e pare che la sistemazione nel caminetto del locale sia stata successiva alla morte. I resti – suppongono gli inquirenti – potrebbero essere stati trasferiti dopo che si trovavano già in un cimitero.

Restano ancora molti particolari da chiarire

Restano quindi diversi interrogativi sul «giallo» di Borgo Santa Caterina: perché le ossa furono portate lì? E a chi appartenevano? Domande che difficilmente potranno trovare una risposta, nonostante gli accertamenti eseguiti. Difficile avere certezze, ma il cranio – è l’ipotesi più accreditata – sarebbe di una donna europea di un’età compresa tra i 21 e i 44 anni, con un’altezza che potrebbe essere di poco superiore ai 155 centimetri e inferiore ai 173.

Il radio, infine, apparterrebbe a una donna che aveva già superato i 16 anni, con un’altezza il cui range si avvicina a quella ipotizzata riguardo al cranio. Questi i primi elementi emersi, dopo il ritrovamento avvenuto a fine agosto, durante i lavori di ristrutturazione nel locale di via Borgo Santa Caterina. I resti vennero portati nell’istituto di Medicina legale di Milano, per essere studiate dai professionisti dell’équipe del Labanof di Cristina Cattaneo, dove sono stati eseguiti gli accertamenti.

Come sono state trovate le ossa