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Cronaca / Bergamo Città Giovedì 27 Agosto 2026

Scheletro al bar di Borgo Santa Caterina: la Polizia consulterà le mappe dal 1900

IL GIALLO. Gli agenti ricostruiranno la storia dei proprietari dell’immobile. Trovate anche ossa di un roditore.

Lettura 1 min.
Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti
Scheletro al bar di Borgo Santa Caterina: la Polizia consulterà le mappe dal 1900
Inquirenti al bar Crystal

Con un pennellino hanno scavato tra sabbia e roccia riuscendo persino a isolare piccoli frammenti di ossa di roditore: le antropologhe del Labanof, il Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano, diretto da Cristina Cattaneo, dovranno datare anche questi reperti insieme a quelli umani, un teschio e un osso lungo, ritrovati lunedì al bar ex Crystal.

Non si parla d’altro in Borgo Santa Caterina: le ossa scoperte dagli operai durante i lavori di ristrutturazione al bar Crystal stanno dando vita alle più diverse congetture. Potrebbero essere parti di una vecchia sepoltura - nel ’700 c’era un cimitero davanti alla chiesa - o resti di un corpo che qualcuno ha voluto custodire in casa in un’epoca in cui la cremazione era una procedura ancora poco utilizzata.

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A Bergamo la Società per la cremazione dei cadaveri è nata il 30 maggio 1889 e le ossa ritrovate al Crystal potrebbero, secondo una primissima valutazione, risalire al periodo della Prima Guerra Mondiale o addirittura precedente. Il punto interessato dal ritrovamento, alla base del muro, è stato oggetto di due sopralluoghi, il primo lunedì alla presenza del pm Emanuele Marchisio, che coordina le indagini, e della squadra Mobile della questura con i colleghi della Scientifica, il secondo martedì mattina, terminato intorno alle 10.45, con l’antropologa e gli agenti.

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Tutte le macerie recuperate sono state sequestrate, così come il bar, in attesa che dal Labanof arrivi la datazione dei reperti e tutto quello che sarà possibile accertare: sesso, età alla morte, eventuali patologie o lesioni. Nel frattempo gli agenti della Mobile stanno ricostruendo la storia dei proprietari dell’immobile: è già stato attivato il Comune per il catasto, mentre nei prossimi giorni i poliziotti andranno all’Archivio di Stato per consultare le mappe. Partiranno dal 1900.

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Inchiesta, Autopsia
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Labanof