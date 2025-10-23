Il Gioco de «L’Eco», venerdì agli abbonati cartella e adesivo. Una mail ai lettori digitali

Scalda i motori Il Gioco de L’Eco, storico concorso che dà ai lettori del giornale la possibilità di vincere tantissimi premi. Si parte lunedì 27 ottobre. Solo quel giorno, con il giornale, potrete trovare il vostro adesivo colorato con il numero fortunato.

Venerdì 24 ottobre gli abbonati cartacei riceveranno la cartella e l’adesivo numerato. Chi di loro ha l’abitudine di ritirare il giornale in edicola deve ricordarsi di chiedere. Giovedì 23 ottobre gli abbonati digitali ricevono una mail: per partecipare al concorso devono cliccare su «Voglio giocare». Così facendo, riceveranno un codice numerico per le giocate giornaliere e sono automaticamente conteggiati per l’estrazione finale. È necessario avere un abbonamento che copra la durata del concorso. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, insieme al giornale, ci sarà la cartella.

I premi

Attenzione: se trovate il vostro numero nell’elenco, e avete tutti i bollini fin lì pubblicati, telefonate allo 035.386.303 entro le 13 del giorno successivo alla pubblicazione. Entro le 13 di lunedì se l’elenco è di venerdì I premi in palio sono tantissimi: una Suzuki ST Swift 1.2 top hybrid della concessionaria Autorota, tantissime gift card da spendere allo shopping center Le Due Torri e sette E-bike Head Independent. Giocare è semplice. A partire da lunedì 27, per sette settimane, nelle pagine dedicate al concorso troverete un bollino, da ritagliare e incollare sulla vostra cartella. Per la durata del concorso, dal lunedì al venerdì, ogni giorno, confrontate il vostro numero fortunato, presente sull’adesivo colorato o ricevuto per mail (se siete giocatori digitali), con l’elenco pubblicato nelle pagine dedicate al concorso.