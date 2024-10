Il liceo Lussana compie 100 anni: tante iniziative per conoscere la sua storia

«A porte aperte»

Evento clou la due giorni «A porte aperte» nei pomeriggi (dalle 15 alle 19) di sabato 19 e domenica 20 ottobre. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al sito: www.liceolussana.edu.it/evento/eventi-in-occasione-del-centenario-del-liceo-lussana/ . Sono previste due fasce orarie a cui in cui è possibile iscriversi : Ia prima fascia dalle 15,30 alle 17, la seconda dalle 17 alle 18,30. Nel corso delle due giornate verranno organizzati dei laboratori didattici destinati agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e saranno molteplici le iniziative. Si scoprirà il nuovo logo creato dagli studenti in occasione del centenario, ci sarà uno spazio gadget e si potrà prendere parte a laboratori interattivi per scoprire la storia della scuola e conoscere più da vicino Filippo Lussana, il medico e letterato bergamasco a cui è dedicato l’istituto. Non mancheranno anche occasioni di divertimento con esperienze di realtà aumentata e interattive per risolvere una serie di enigmi e rompicapi.

Tre serate tematiche

Fino alla fine del mese sono in programma tre serate tematiche. Martedì 22 ottobre alle 20,30 ci sarà la conferenza «Didattica tra tradizione e innovazione» in cui si conoscerà meglio la storia del Lussana come primo istituto della città ad elaborare il progetto di «maxi sperimentazione» che ha portato, all’interno del piano formativo, nuove materie come l’informatica. Nel corso della serata verranno raccontate le diverse posizioni dei tempi in merito, con le tensioni di tradizionalisti e innovatori. Venerdì 25 ottobre, alle 20,30, nuovo appuntamento con la serata «Scuola e territorio» in cui verranno raccontati gli anni «caldi» delle proteste studentesche che hanno visto il Lussana protagonista, con i diversi punti di vista di chi allora era docente e studente. Per l’ultima serata di martedì 29 ottobre, spazio alla nostalgia con «Lussaniani di ieri, oggi e domani» per un appuntamento dedicato agli ex studenti del Lussana. Per tutti gli eventi la prenotazione è obbligatoria alla pagina dedicata al centenario sul sito web istituzionale della scuola.