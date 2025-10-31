Il liceo Lussana piange il professor Fabbri. Per 37 anni insegnò Scienze motorie

«Positivo, altruista, generoso»

Con la sua passione per l’insegnamento e la vitalità ha accompagnato intere generazioni di studenti. Originario di Perugia, da alcuni anni viveva a Senigallia, dove si era trasferito per godersi la pensione vicino al figlio. Qui è mancato improvvisamente, probabilmente a causa di un malore. «Ci eravamo sentiti quest’estate – racconta Cesare Quarenghi, preside del Lussana dal 1989 al 2014 – e mi aveva confidato di essere stato ricoverato per qualche problema di cuore, ma mi aveva rassicurato, dicendo che tutto si era risolto. Poi non ho più avuto notizie. Ho conosciuto Andrea a fine anni Settanta: lo ricordo come una persona positiva, altruista, generosa. Un docente attento e affidabile, rigoroso ma sempre disponibile, che credeva nel suo mestiere e nel valore dello sport. Ha portato il baseball a scuola e proponeva agli studenti anche la vela. Ricordo una memorabile avventura in barca a vela insieme a lui. E non posso dimenticare le sue fotografie: alla Stralussana era praticamente il fotografo ufficiale, con la macchina fotografica sempre in mano, pronto a immortalare colleghi e studenti in ogni edizione. Ha dato tanto alla vita e a chi lo ha conosciuto».