Il mondo scolastico piange Antonella Arcaini, oggi i funerali

«È con grande dispiacere che ci troviamo a interrompere il clima lieto delle festività natalizie con una triste notizia. Questa notte è mancata la nostra professoressa Antonella Arcaini». La comunicazione è arrivata il 23 dicembre dalla Comunità dell’Opera Sant’Alessandro alle famiglie degli studenti e ha lasciato tutti nel dolore. «Insegnante di alto profilo professionSant’Alessandro, dove prestava servizio da molti anni, come docente di Tecnologia e vicepreside alle Medie del Collegio vescovile e insegnante di Disegno e Storia dell’arte ai Licei. Tutta ale e di grande umanità, Antonella era figura preziosa e apprezzata da tutta la famiglia del la Comunità si stringe con affetto ai familiari e alle tante persone che le hanno voluto bene. Nella certezza di rivederla serena e splendida come sapeva essere nella Casa del Padre».

La professoressa, 56 anni, abitava in via Pitentino e lascia il marito Giuseppe Bergamaschi. I funerali saranno celebrati martedì 26 dicembre alle 14,15 nella chiesa di Ognissanti al cimitero. «Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, fin da subito si era appassionata all’insegnamento e alle nuove generazioni – sottolinea la preside del Collegio vescovile, Anna Gabbiadini –. La contraddistinguevano la passione che sapeva trasmettere ai ragazzi, molti dei quali hanno intrapreso i percorsi dell’arte e dell’architettura grazie a lei. Li accendeva all’arte convinta che la meraviglia e la bellezza avrebbero salvato il mondo: diceva sempre che non bisogna farsi trascinare dall’odio e dalle brutture, e che l’arte traduce il tormento dell’uomo in una speranza più alta e più grande».