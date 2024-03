Il nuovo questore: «Stazione e baby gang: serve gioco di squadra» - Video

«Siamo qui per servire gli altri, e gli altri sono i cittadini. Chiedo al personale di dare risposte a chi entra in questura, anche solo per una denuncia di furto». È con questo spirito che Andrea Valentino si è insediato nella giornata di venerdì 1 marzo alla guida della questura di Bergamo , già consapevole dei molti punti caldi su cui lavorare. Dalla stazione alle bande di ragazzini, dall’ordine pubblico ai reati da codice rosso, i suoi punti fermi sono «le attività di prevenzione e controllo del territorio».

Nella sua carriera ha lavorato per vent’anni a Milano, dirigendo «tanti commissariati, da Lambrate a Fiera a Garibaldi-Venezia, che comprende due grosse stazioni, quindi conosco bene i problemi di queste zone in generale. Problemi legati al degrado e al disagio, non solo ai reati e difficili da risolvere in maniera completa solo sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Serve la collaborazione di tutte le realtà sociali». Oggi il nuovo questore incontrerà il prefetto e i vertici delle altre forze dell’ordine, da settimana prossima le realtà politiche del territorio. Quanto all’organico, «ogni questore è abituato a lavorare con l’organico che ha, il mio impegno è far lavorare il personale nelle condizioni migliori».