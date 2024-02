Il Papa benedice la Croce degli artigiani bergamaschi, simbolo dell’altruismo nella lotta al Covid - Foto

«Le macchine replicano, le persone inventano»

Il Papa ha poi ricordato che per fare l’artigiano ci vogliono, oltre al cuore e alla mani, anche gli occhi e i piedi. «L’artigiano ha uno sguardo originale sulla realtà – ha osservato -. Ha la capacità di riconoscere nella materia inerte un capolavoro prima ancora di realizzarlo. Quello che per tutti è un blocco di marmo, per l’artigiano è un elemento di arredo. Quello che per tutti è un pezzo di legno, per l’artigiano è un violino, una sedia o una cornice».