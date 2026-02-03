Il progetto «On the road» tra le eredità dei Giochi di Milano Cortina

Il progetto educativo «On the road», nato a Bergamo, è stato esplicitamente riconosciuto, promosso e comunicato nella «Dichiarazione congiunta sulla sicurezza stradale», firmata nel contesto dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026: al punto 6 del documento, i protagonisti si impegnano a promuovere e comunicare congiuntamente l’iniziativa.

I firmatari

La Dichiarazione è stata sottoscritta da Jean Todt, inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la sicurezza stradale; da Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio dei Ministri e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; da Andrea Abodi, ministro per lo Sport; dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano Luciano Buonfiglio; dal presidente del Comitato italiano paralimpico Marco Giunio De Sanctis; e dal presidente della Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò.

Un passaggio chiave, perché per la prima volta - in una Dichiarazione che coinvolge l’Onu e il sistema olimpico - la sicurezza stradale viene affidata ai ragazzi come responsabilità educativa, non solo come messaggio da ricevere. La Dichiarazione si colloca nel quadro del «Decennio di azione Onu per la sicurezza stradale 2021–2030» e riconosce il ruolo dei Giochi come piattaforma globale capace di generare un’eredità duratura in termini di prevenzione, consapevolezza e mobilità responsabile.

«Ragazze e ragazzi al centro»