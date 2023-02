Il servizio civile? Un trampolino, per il 73% un’offerta di lavoro

Il 73% dei giovani che hanno svolto servizio civile ha ricevuto un’offerta di lavoro entro 5 mesi dal termine dell’anno di esperienza. I dati presentati in Provincia evidenziano come il potenziamento del servizio civile universale rappresenta un ottimo viatico per orientarsi e trovare un’occupazione. Grazie anche agli stanziamenti del Pnrr si è aperto da alcune settimane, con scadenza il prossimo 10 febbraio, il bando che permette ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di presentare la loro candidatura per una delle 321 posizioni disponibili sul territorio bergamasco, in settori che spaziano dalla cultura, ai servizi alla persona, dall’ambiente al sistema educativo.