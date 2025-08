Il treno per Orio accelera. Intervento lungo l’Asse per scavare la galleria

Lungo la ferrovia, all’altezza di Boccaleone, è rispuntato il secondo binario che corre parallelamente all’unica rotaia attiva sulla linea verso Brescia. Altri due saranno posati nei prossimi mesi: in prossimità della Fiera, «vireranno» verso destra, imboccando il curvone che porterà fin quasi all’Asse interurbano, dove successivamente i binari scenderanno in galleria per poi riemergere verso l’aeroporto.

Il maxi cantiere

Ed è proprio lungo il tratto a nord della ex SS 671 che si stanno concentrando in queste settimane i lavori del treno per Orio. Il personale dell’impresa D’Agostino di Avellino, incaricata da Rfi di realizzare i 5,3 chilometri di strada ferrata tra la stazione Fs e il Caravaggio, sta lavorando per preparare il terreno dove passeranno le nuove rotaie e scavare l’ingresso della galleria. L’impresa campana è impegnata anche in altri progetti ferroviari da Nord a Sud, tra cui la realizzazione del nuovo passante sotterraneo di Palermo, la variante della linea in uscita da Bari Centrale verso sud, il potenziamento della linea tra Milano Rogoredo e Pieve Emanuele e il raddoppio Termoli-Lesina, tra il Molise e la Puglia.