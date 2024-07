«Il vaso di Pandoro», Selvaggia Lucarelli presenta il suo ultimo libro al Nxt Bergamo - Video

«Molti ritengono che questo sia un argomento frivolo, ma io non condivido. I Ferragnez - spiega Lucarelli sul palco del NXT a Rosanna Scardi del Corriere della Sera - hanno raccontato moltissimo del mondo della comunicazione moderna». In circa un’ora di presentazione, Selvaggia Lucarelli ha sviscerato il fenomeno Ferragez, dal rapporto con i figli alla gestione dei social e delle società a loro intestate, riservando però spazio anche a domande dal pubblico, al recente caso riguardante il musicista Morgan denunciato per stalking da Angelica e, in generale, alle problematiche legate alle posizioni contrastanti di alcuni personaggi del mondo dello spettacolo riguardo a caso di cronaca attuali e passati.