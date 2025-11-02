Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 02 Novembre 2025

Il Vescovo Beschi: «Nemmeno la morte può strapparci dalle mani di Dio»

LA MESSA. Le celebrazioni per la commemorazione dei defunti si sono concluse domenica 2 novembre con la Messa del Vescovo, monsignor Francesco Beschi, in Cattedrale.

Lorenzo Catania
Lorenzo Catania
Durante la Messa in Cattedrale
Durante la Messa in Cattedrale
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«La preghiera che innalziamo al Signore è l’espressione della fede nella promessa di Gesù sulla nostra vita, per tutti i defunti e tutti i nostri cari: Dio non ci abbandona, nessuno va perduto per Dio. Nemmeno la morte può strapparci dalle mani di Dio», queste le parole pronunciate da monsignor Beschi nella sua omelia.

La Messa per i defunti del Vescovo Beschi
La Messa per i defunti del Vescovo Beschi
(Foto di Yuri Colleoni)

Un messaggio di speranza che si fa largo in mezzo al dolore in un giorno di forte commozione per la commemorazione dei morti. «La speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato», ha sottolineato il Vescovo.

Bergamo
Religioni, Fedi
Credo
Evento religioso
Sociale
Morte
famiglia
Francesco Beschi
Lorenzo Catania