Il vescovo in carcere: «Aprite le porte della vostra mente e del cuore, lasciate entrare il dono di Dio»

Vescovo al carcere al penale

(Foto di Yuri Colleoni)

Come la lettera aperta scritta nei giorni scorsi dai detenuti del circondariale, per chiedere che almeno nei giorni di festa possa essere attenuata la nuova disposizione ministeriale che prevede la chiusura delle celle per 20 ore su 24: «Ho letto il vostro appello e lo raccolgo: voi – è l’esortazione del Vescovo ai reclusi, durante la Messa al circondariale – aprite le porte della vostra mente e del cuore, lasciate entrare il dono di Dio. Non si logori, dentro di noi, la capacità di stare in situazioni che non accettiamo». Poter godere di più socialità, anche quella minuta di una porta aperta, è «una possibilità che dà respiro e dà la possibilità di vivere con più dignità le giornate».