Il vescovo incontra i pazienti dell’ospedale Papa Giovanni: non abbiate paura

Il vescovo Francesco Beschi ha incontrato nel pomeriggio di sabato 17 dicembre i pazienti e il personale del reparto di Medicina interna dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ad accompagnarlo Simonetta Cesa, direttore socio-sanitario del «Papa Giovanni», e Alberto Benetti, direttore della Medicina interna. «Per qualche giorno sono stato un paziente come voi in questo ospedale – ha detto il vescovo ai malati riferendosi al ricovero per un lieve malore avvenuto la scorsa settimana – e ho sperimentato l'attenzione e la cura che qui ogni paziente sperimenta. All’inizio ho pensato di essere un privilegiato, poi ho capito che la stessa attenzione veniva riservata a tutti».