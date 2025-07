Il Vescovo: «Nessuno può toglierci la gioia del Vangelo»

«Ecco a me sembra che evocare continuamente il dono della speranza non possa non accompagnarsi a una speranza di gioia. Una gioia che possa essere compiuta, che non sia più esposta alla precarietà, quella che noi crediamo sia la gioia del Paradiso. E certamente Maria, in una maniera molto particolare proprio per le caratteristiche della sua figura evangelica, è una testimone della gioia del Vangelo».