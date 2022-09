Il virus «West Nile» anche in Bergamasca: c’è il primo caso

Anche in provincia di Bergamo si è registrato un primo caso del West Nile Virus. È quanto emerge dal nuovo report della sorveglianza epidemiologica dell’Istituto superiore di sanità dedicato alla malattia veicolata prevalentemente da zanzare e uccelli. L’ultimo bollettino, aggiornato al 31 agosto, parla di 386 casi in tutta Italia: e per la prima volta in quest’estate, appunto, nell’elenco compare anche un caso in provincia di Bergamo. Più precisamente, si legge nel bollettino, si tratta di un’infezione identificata tramite lo screening tra i donatori di sangue: dunque non un caso sintomatico – rilevato per esempio dopo l’accesso in pronto soccorso – ma diagnosticato attraverso i controlli che garantiscono la sicurezza delle «sacche».