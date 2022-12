Imu, il 16 dicembre la scadenza della seconda rata

È prevista per venerdì 16 dicembre la scadenza del termine per il pagamento della seconda rata dell’Imu. L’imposta municipale può essere liquidata in due soluzioni, il 16 giugno e il 16 dicembre, ma si può anche decidere di pagare tutto in unico frangente (entro il 16 giugno). La seconda rata, quella con termine venerdì 16 dicembre, riguarda il totale di quanto dovuto per l’intero anno detratto dell’importo già versato a giugno in sede di acconto. Il Consiglio comunale di Bergamo, a tal proposito, ha confermato le aliquote del 2021 anche per il 2022.