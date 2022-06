In 12 mila a Bergamo country, la Fiera diventa saloon in western style - Le foto

Bergamo Country chiude la terza edizione confermandosi un appuntamento irrinunciabile per i tanti appassionati dei balli e della musica country. Molte le persone - circa 12.000 - arrivate in Fiera di Bergamo da tutto il Nord Italia (ma non sono mancati gli arrivi anche dal Centro Italia e dalla vicina Svizzera) per animare con tanto entusiasmo le tre giornate dell’evento organizzato da Promoberg in collaborazione con il Gruppo Monster Country Bergamo (Bergamo Eventi).