In 1.200 per dire «Grazie» ai medici della Terapia intensiva neonatale

Il pomeriggio è torrido, ma quando lo spirito è nobile, anche il caldo più afoso si sente meno. E ieri al centro sportivo don Bepo Vavassori al Villaggio degli Sposi è stato piuttosto il calore della solidarietà per i bimbi della Terapia intensiva neonatale del Papa Giovanni XXIII a farla da padrone. A loro e ai loro genitori è stata dedicata l’iniziativa «Seicento battiti per la Tin», dove per «Tin» s’intende appunto il reparto dell’ospedale di Bergamo nel quale ogni anno vengono ricoverati in media 600 neonati, molti dei quali nati prematuri. Un pomeriggio di sport e di laboratori per i bambini, in grado di coinvolgere circa 1.200 persone, tra cui 250 spinner che sotto un sole bollente hanno pedalato per quasi 3 ore al ritmo della musica mixata da Claudio Ranalli, musicista e produttore discografico, conosciuto per essere stato per anni uno degli uomini di palco nelle tournée di Zucchero.