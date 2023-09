In 12mila alla Millegradini: si corre e si cammina alla scoperta di Bergamo - Foto/video e classifiche

Bergamo si tinge di giallo fluo per la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi. Dopo settimane di attesa, l’appuntamento è finalmente entrato nel vivo sabato 16 settembre, con i 60 luoghi di interesse che hanno aderito alla manifestazione e che hanno aperto le loro porte a tutti coloro che hanno voluto organizzare in autonomia il proprio percorso. Complice il bel tempo e le temperature gradevoli, in molti hanno approfittato della giornata per godersi le bellezze della città, in modo particolare quelle di Città Alta, dove anche i turisti non hanno perso l’occasione di iscriversi e unirsi ai numerosi partecipanti che hanno colorato la Corsarola con la maglia ufficiale dell’edizione.

Le foto della Millegradini Un fiume giallo fluo, una grande festa per Bergamo. Ecco alcune delle foto di domenica 17 settembre dalla Millegradini. Sui social de L’Eco di Bergamo ancora foto e video, oltre alla possibilità di condividere i vostri scatti taggandoci!

I musei e gli edifici storici saranno aperti anche tutta domenica per gli iscritti alla Millegradini: ci si può iscrivere tutto il pomeriggio ancora in COlle Aperto. Tra i punti maggiormente apprezzati il Tempietto di Santa Croce, non sempre visitabile, i musei cittadini, la Sala delle macchine della Funicolare e la Chiesa del Monastero di Santa Grata. «È una manifestazione stupenda – commenta una partecipante –. Io e mio marito non perdiamo un’edizione: ogni anno scopriamo un angolo magico della città. E poi è sempre bello venire in Città Alta e vedere che la nostra città è così vissuta e apprezzata».

Ad incitare i più sportivi, domenica mattina, la voce del conduttore di Radio Alta Teo Mangione, accanto a quella del direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli, che ha ricordato come da anni la Millegradini sia l’occasione perfetta per (ri)scoprire i tesori nascosti della nostra città.

Domenica già dalle 9 de mattino in tantissimi si sono messi in coda per visitare i musei e gli edifici storici aperti per la Millegradini: da Palazzo Frizzoni fino al Liceo Sarpi e alla Cannoniera, passando per la Rocca e il Caffi.

Domenica 17 settembre, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, hanno preso il via le prove agonistiche - 16 chilometri di percorso - organizzate dai Runners Bergamo e dal Csi, con la collaborazione dei Mountain Mates. Alle 7.45 iniziata la gara individuale, il «Gran Premio Millegradini», mentre alle 7.50 con partenze scaglionate è scattata la «Bergamo City Trail Millegradini», la gara a coppie. Il momento più atteso è stato però alle 9, sempre in piazzetta Don Spada, per la partenza della camminata di gruppo - attesi migliaia di partecipanti - con due percorsi a scelta, uno da 11 chilometri e l’altro da 16 chilometri. L’arrivo per le gare alla Fara, dove, con inizio tra le 10.30 e le 11, c’è stata anche la «Kids Race», una speciale corsa in sicurezza per i più piccoli.

Bambini carichissimi, hanno partecipato alla Kids race in 77 e il via è stato dato dal direttore de L’Eco di Bergamo Alberto Ceresoli. Per la fascia 8-10 anni vincono Edoardo ed Elisa, per la fascia 6-7 anni due fratelli, Elisa e Federico.

Ecco la classifica degli Individuali maschili:

Terzo posto Piercarlo Fumagalli (tempo 1.16)

Secondo posto Livio Arioli (tempo 1.15)

Primo posto Andrea Accorigi (tempo 1.13.40

Individuali femminili

Terzo posto Rossella Leone (tempo 1.40.52)

Secondo posto Lorenza Zanini (tempo 1.37.50)

Primo posto Arianna Mariani (tempo 1.29.54), vincitrice anche l’anno scorso.

Vincitori gare a coppie

Coppie miste: Chiara Milanesi e Francesco traini (Runners Bergamo, 1h24’59”)

Coppie femminili: Monica Casiraghi e Barbara Invernizzi (atletica fluo run, 1h43’41”)

Coppie maschili: Michele valoti e Luca Carrara (1h10’37”)

(Foto di Bedolis) La pioggia della notte fortunatamente non ha creato problemi e Bergamo si è colorata di giallo e tantissime le persone che hanno passeggiato e visitato luoghi di pregio tra città bassa e Città Alta. Un momento di svago e convivialità condiviso.



