In 30 mila sul Sentierone per la Festa del cioccolato di Bergamo - Foto e video

Raccolti 6 euro con la cena solidale

Record di incasso per la cena di solidarietà organizzata venerdì sera presso la Trattoria d’Ambrosio da Giuliana. Quest’anno sono stati raccolti 6 mila euro, due mila in più dello scorso anno, che saranno interamente devoluti all’Associazione Oncologica Bergamasca. La scultura di cioccolato realizzata dall’artista Bruno Manenti, e raffigurante Arlecchino in Città Alta, è stata invece donata all’assessorato Politiche Sociali del Comune di Bergamo.