In 5 anni denunciati 65mila infortuni: la Bergamasca maglia nera nel 2023

Quelli con esito mortale sono stati 150: incide in particolare l’impatto del Covid, perché nel 2020 furono denunciati 69 infortuni mortali (di cui quasi una cinquantina per contagio da Sars-Cov-2); nel 2019 le denunce per infortunio mortale sono state 20, nel 2021 ne sono state presentate 22, poi 17 nel 2022 e 22 nel 2023.

Il 2023 ha segnalato un significativo rimbalzo negativo. Gli ultimi dati dell’Inail riferiti all’anno da poco concluso consegnano infatti per Bergamo gli indicatori peggiori per la Lombardia: è l’unica provincia in cui gli infortuni sul lavoro sono cresciuti rispetto al 2022 (da 13.359 a 13.450: +0,7%, mentre la media regionale è del -16,6%), è quella dove in valore assoluto sono più aumentati gli infortuni mortali (dai 17 del 2022 ai 22 del 2023: 5 in più, mentre la Lombardia è scesa da 177 a 172) ed è quella con il maggior numero di denunce per malattie professionali (1.004 nel 2023, +5,6% sul 2022: in questo caso però il maggior numero di denunce testimonia anche una più efficace capacità di diagnosi).

Per Danilo Mazzola, della segreteria della Cisl Bergamo, i numeri del 2023 raccontano «una realtà negativa che vorremmo profondamente diversa. Anche per quando riguarda il significativo aumento delle malattie professionali va posta ancora più attenzione: si evidenzia una situazione di disagio che negli anni passati si è vissuto nei luoghi di lavoro, e che si è affiancata a una maggiore disponibilità da parte dei medici del lavoro a denunciare le malattie insorte. Il nostro territorio può fare sicuramente di più: serve un impegno da parte di tutti». «I lavoratori precari, quelli in somministrazione e in cooperativa, sono esposti a rischi maggiori legati ai ritmi di lavoro e alle condizioni più deboli – rimarca Angelo Chiari, della segreteria provinciale della Cgil Bergamo –. Non si può pagare con la vita il prezzo dello sviluppo».