In 60 giorni demolito l’ecomostro incompiuto- Il video dell’abbattimento

Si sono conclusi i lavori di demolizione dello stabile Centro Servizi , l’enorme edificio mai completato dal Ministero delle Finanze che sorge alle porte di Bergamo, in un’area al confine tra i Comuni di Bergamo, Azzano e Orio al Serio . In meno di 60 giorni i tecnici specializzati nelle demolizioni di Vitali Spa hanno completato la demolizione dei circa 40mila mq dell’edificio incompiuto e in completo abbandono e degrado da oltre 28 anni .

La demolizione corona un lungo e complesso iter amministrativo promosso dal Comune di Bergamo e dal gruppo Vitali oltre che da A2A proprietaria delle aree a nord per una superficie complessiva di riqualificazione urbanistica di quasi 130 mila mq. Un’operazione che ha coinvolto anche i vicini comuni di Azzano San Paolo e Orio al Serio con i quali è stato sottoscritto prima un Protocollo d’Intesa e poi una Convenzione per definire il futuro delle stesse aree sia per le nuove funzioni private previste che per i rilevanti servizi pubblici che si andranno ad insediare.