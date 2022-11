In arrivo nuovi medici di base: coperte le carenze in 24 ambiti

I numeri descrivono un risultato importante. Per il sistema sanitario, ma anche – e soprattutto – per i cittadini che necessitano di un medico di base. L’Ats di Bergamo ha incontrato venerdì 4 novembre i medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina generale che hanno dato disponibilità a coprire gli ambiti carenti, cioè a entrare in campo come medici di base (con un tetto di mille assistiti, anziché 1.500-1.800, perché appunto sono ancora dei «corsisti») . Un passaggio formale propedeutico all’effettiva entrata in servizio.