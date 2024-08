In auto finisce fuori strada: morto il chirurgo bergamasco Cristiano Huscher

In un incidente stradale a Isernia nel pomeriggio di lunedì 5 agosto lungo la statale 85 Venafrana, in Molise, è morto il chirurgo oncologo Cristiano Huscher, bergamasco di origine ma per anni in servizio al Sant’Orsola e all’ospedale di Esine nel bresciano, quindi nominato primario al San Pio di Benevento. Huscher, che ha una figlia oncologa che lavora in Poliambulanza a Brescia, è deceduto ieri sera dopo esser stato trasportato in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia.

Lo schianto con la Mini Cooper

Da quanto è emerso in un primo momento il medico era a bordo della sua Mini Cooper quando, per cause al vaglio, l’auto è finita fuori strada, senza coinvolgere altri mezzi. La vettura è rimasta incastrata dietro al guard rail e per liberare il medico sono intervenuti i vigili del fuoco. L’ambulanza del 118 ha trasportato il chirurgo a Isernia in codice rosso, ma il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo in ospedale.

La carriera medica