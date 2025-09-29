Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Settembre 2025

In Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede»

IL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO. Tra Rila e Sofia le ultime tappe dell’itinerario promosso a cent’anni dall’arrivo di monsignor Roncalli in Bulgaria come visitatore apostolico. Gli incontri con le Suore Eucaristine e il Vescovo eparchiale. Monsignor Pelucchi: «Il coraggio di Papa Giovanni si è manifestato nella scelta di aprire il Concilio Vaticano II».

Davide Amato
Davide Amato
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Monsignor Davide Pelucchi e i pellegrini bergamaschi in visita al monastero di Rila
Monsignor Davide Pelucchi e i pellegrini bergamaschi in visita al monastero di Rila

Con la visita al suggestivo monastero ortodosso di Rila e i preziosi incontri nella capitale Sofia con la comunità delle Suore Eucaristine e con il Vescovo eparchiale monsignor Petko Valov si è concluso il pellegrinaggio diocesano in Bulgaria promosso dall’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi e dall’agenzia di viaggi Ovet in occasione del centenario dell’ordinazione episcopale di monsignor Angelo Roncalli (19 marzo 1925) e del suo arrivo in Bulgaria come visitatore apostolico (25 aprile 1925).

I sacerdoti bergamaschi con le Eucaristine
I sacerdoti bergamaschi con le Eucaristine
L’incontro con il Vescovo eparchiale
L’incontro con il Vescovo eparchiale

La Messa conclusiva è stata celebrata nel pomeriggio di domenica 28 settembre dal Vicario generale della Diocesi di Bergamo, monsignor Davide Pelucchi, nella chiesa dedicata a Papa Giovanni XXIII presso le Eucaristine, dove sorge un terreno che monsignor Roncalli aveva acquistato nella speranza di costruire un Seminario. Nella celebrazione il Vicario generale ha illustrato ai cento pellegrini il tema del coraggio, che insieme a pazienza e bontà rappresenta gli stili di vita di San Giovanni XXIII scelti come chiave di riflessione per il pellegrinaggio in questa terra così amata dal Papa Buono bergamasco.

La Santa Messa celebrata a Sofia
La Santa Messa celebrata a Sofia
La visita al monastero di Rila
La visita al monastero di Rila

«Un coraggio discreto e silenzioso»

«Durante i suoi nove anni in Bulgaria, dal 1925 al 1934, Roncalli ha rafforzato la virtù del coraggio della fede - ha spiegato monsignor Pelucchi nella Messa concelebrata con don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi, con don Angelo Domenghini e con don Luca Sonzogni -. Non è il coraggio degli eroi che fanno imprese ma dei Santi. Ed è discreto, silenzioso e ordinario, tipico di chi non mostra in pubblico il bene che fa e non aspetta ricompense. È il coraggio di chi si sente amato: di chi crede che Dio è padre sempre, che ogni uomo è figlio di Dio con una sua dignità inviolabile e che la Chiesa è madre e vuole bene ai propri figli. Il coraggio della fede di Papa Giovanni si è manifestato nella scelta di aprire il Concilio Vaticano II, un atto prezioso per la Chiesa, frutto anche di quanto vissuto in Bulgaria». Concludendo il pellegrinaggio, don Della Giovanna ha evidenziato che «la pazienza, la bontà e il coraggio coltivati da Roncalli in terra bulgara sono un’eredità che dobbiamo impegnarci a custodire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
politica interna
Religioni, Fedi
Chiese Cristiane
Leader religiosi
Evento religioso
Angelo Roncalli
Davide Pelucchi
Luca Della Giovanna
Angelo Domenghini
Luca Sonzogni
Davide Amato
Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi
ovet