In Bulgaria sulle orme di Papa Giovanni: «Qui ha rafforzato il coraggio della fede»

«Un coraggio discreto e silenzioso»

«Durante i suoi nove anni in Bulgaria, dal 1925 al 1934, Roncalli ha rafforzato la virtù del coraggio della fede - ha spiegato monsignor Pelucchi nella Messa concelebrata con don Luca Della Giovanna, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dei pellegrinaggi, con don Angelo Domenghini e con don Luca Sonzogni -. Non è il coraggio degli eroi che fanno imprese ma dei Santi. Ed è discreto, silenzioso e ordinario, tipico di chi non mostra in pubblico il bene che fa e non aspetta ricompense. È il coraggio di chi si sente amato: di chi crede che Dio è padre sempre, che ogni uomo è figlio di Dio con una sua dignità inviolabile e che la Chiesa è madre e vuole bene ai propri figli. Il coraggio della fede di Papa Giovanni si è manifestato nella scelta di aprire il Concilio Vaticano II, un atto prezioso per la Chiesa, frutto anche di quanto vissuto in Bulgaria». Concludendo il pellegrinaggio, don Della Giovanna ha evidenziato che «la pazienza, la bontà e il coraggio coltivati da Roncalli in terra bulgara sono un’eredità che dobbiamo impegnarci a custodire»