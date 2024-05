In centro a Bergamo Cisalfa cambia look. E la galleria pedonale farà da vetrina

Lo storico negozio Cisalfa Sport in via XX Settembre chiuderà verso la fine del mese di luglio. Ma per poco. Riaprirà le porte a inizio ottobre in una nuova veste: più moderna, all’insegna dell’innovazione e della tecnologia. È il progetto di Cisalfa Group, leader a livello nazionale nella distribuzione di articoli sportivi, per dare una rinfrescata radicale agli interni e di tipo conservativo per gli esterni e la facciata al negozio storico per lo shopping, attivo sin da quando aveva il nome di «Goggi Sport». Il progetto per l’intervento di riqualificazione è affidato allo studio dell’architetto bergamasco Mario Cassinelli. «Per me è una bella sfida e sono molto felice di aver ricevuto l’incarico. Sono affezionato a questo negozio: ci andavo con mio papà da bambino a comprare gli sci. È un progetto interessante e ora ci aspettano mesi intensi di lavoro e grande dedizione», ha raccontato l’architetto.

Il collegamento pedonale

Centrale è l’opera che riguarda il collegamento pedonale/galleria tra via XX Settembre e via Zambonate che diventerà un’estensione del negozio con la stessa pavimentazione, ampie vetrate che daranno sul negozio e ledwall sulla parete opposta. Il desiderio del Gruppo è che la nuova galleria possa avere gli stessi orari di apertura e chiusura del negozio. «Purtroppo il passaggio pedonale a oggi è conciato male ed è utilizzato poco. L’obiettivo è riqualificarlo come luogo di richiamo, parte integrante del punto vendita», ha commentato Cassinelli.

Il rendering della facciata La facciata verrà restaurata, conservando l’impianto storico di fine XVIII secolo. «L’intero fabbricato è molto particolare. Conserva dei bei tratti che verranno valorizzati, come il cornicione di gronda», continua l’architetto. Internamente i clienti non scenderanno più al piano interrato come accade adesso, ma il negozio si svilupperà a partire dal piano terra a salire rimanendo su quattro piani, ma con spazi maggiori e con un foro ellittico centrale che darà luce a tutti i livelli, grazie a un’ottimizzazione dei magazzini che saranno solo nei due piani interrati.