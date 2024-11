In centro torna la Ruota panoramica: lunedì 11 novembre al via il montaggio

Arriva lunedì 11 novembre a bordo di un tir la ruota panoramica di Natale che, come ormai da qualche anno, girerà davanti a Palazzo Frizzoni , offrendo una vista inedita su città bassa e sul profilo di Città Alta. «Da lunedì inizia il montaggio, saranno poi effettuati tutti i controlli e le verifiche del caso, per il prossimo fine settimana dovrebbe essere operativa, con qualche novità rispetto all’anno scorso, ma vogliamo lasciare la sorpresa », accenna Nicola Viscardi, direttore del Distretto urbano del commercio (Duc) di Bergamo.

Luminarie e addobbi in arrivo

È la prima grande installazione di Natale in arrivo, insieme alle luminarie e agli addobbi che pian piano vestiranno la città a festa: «È un periodo molto importante sia dal punto di vista culturale che commerciale, già da qualche settimana abbiamo iniziato a raccogliere le adesioni dei commercianti per le luminarie e le altre iniziative che coinvolgono il centro e i borghi – afferma Viscardi –. Nonostante le difficoltà, sia organizzative che economiche, la risposta è positiva, da parte di tutti c’è la volontà di rendere la città più accogliente. Il progetto delle luminarie è ormai in grado di attirare sponsor, anche da fuori città, che vogliono investire sulla città».