In cinque mesi nella Bergamasca 4.346 treni con disservizi. Bonus pendolari scattati solo due volte

Un tenue miglioramento

L’indice dei disservizi si sta lievemente riducendo, e al tempo stesso sono crollati anche i bonus, ora non più automatici ma a richiesta: nei primi 5 mesi del 2025 i ristori sulle tratte «Bg» sono scattati appena due volte, a febbraio per la Treviglio-Varese e a maggio per la Bergamo-Milano via Carnate, mentre nello stesso periodo dello scorso anno furono in totale 11 i bonus.

Soffre la Cremona-Treviglio

Gli investimenti della Regione

Il tema del trasporto pubblico locale – che si tratti di quello su ferro o di quello su gomma – continua ad animare il dibattito politico. Il 23 luglio Franco Lucente, assessore regionale a Trasporti e Mobilità sostenibile, ha fatto il punto sulle risorse complessivamente stanziate: «La Lombardia è una delle poche regioni d’Italia a intervenire in maniera massiccia alle spese del trasporto pubblico locale – le parole di Lucente -: ad esempio per il 2025 abbiamo già anticipato 671 milioni di euro in favore delle Agenzie del Tpl, ben 20 in più rispetto all’anno precedente. Si tratta di risorse fondamentali per garantire un servizio efficiente, moderno e il più possibile puntuale». Certo, il sistema richiede investimenti ancora maggiori: «Stiamo attendendo le disposizioni finali da parte del governo per un riparto più equo del Fondo nazionale trasporti – spiega l’assessore -, che certamente garantiranno alla Lombardia ulteriori risorse. Numeri reali, non parole e slogan: Regione Lombardia ha aumentato il suo impegno finanziario per il Tpl. Si tratta di un dato di fatto che non teme alcuna smentita. Posso comprendere che il trasporto pubblico locale sia un argomento sensibile, in grado di scatenare polemiche e diatribe continue, ma alimentarle solo per destabilizzare l’opinione pubblica non giova a nessuno e, anzi, si ripercuote soprattutto sui viaggiatori».