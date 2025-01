In Città Alta meridiana danneggiata il 31 dicembre. Il Comune: verrà ricostruita dai fratelli Remuzzi

Le fotografie hanno iniziato a girare nelle chat dei residenti di Città Alta e parlano da sole. Mostrano un importante danno alla copertura della meridiana situata in via delle Mura, nei pressi dell’ingresso della cannoniera di San Giovanni . «Sembrerebbe che il danno sia dovuto ai botti di Capodanno», spiega il Comitato dei residenti del borgo storico che ha segnalato il fatto . La meridiana è costruita in acciaio ed è montata su un supporto in pietra tendente al rosa . E proprio quest’ultimo è stato danneggiato durante i festeggiamenti della notte del 31 dicembre: la rottura è ben visibile su uno dei bordi con alcuni pezzi della copertura finiti a terra sui sampietrini della pavimentazione che circonda la meridiana. La segnalazione è arrivata direttamente dai residenti del borgo storico a Palazzo Frizzoni.

E nella mattinata di venerdì 3 gennaio, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali ha dichiarato che proprio i fratelli Remuzzi, che in origine fornirono i materiali dell’opera, oggi offronto alla città la disponibilità alla sua ricostruzione. «Dopo l’amara realtà del danneggiamento al basamento della meridiana in via delle Mura posta sullo spalto di San Giovanni - spiega Carnevali su Instagram –, voglio esprimere la mia gratitudine e riconoscenza ai fratelli Remuzzi della società Remuzzi Marmi, che in origine fornirono il materiale per la realizzazione dell’opera e oggi offrono alla città la loro disponibilità per la sua ricostruzione.Un gesto che va oltre la semplice azione di ripristino. Alla stupidità e agli atti vandalici, è davvero bello poter reagire insieme con solidarietà e generosità».