In Città Alta torna la «piazza verde». Sul colle sbarca uno scorcio di pianura

Piazza Vecchia sarà trasformata anche quest’anno in una estesa «Green square» , un polmone di verde nel cuore di Città Alta con diversi tipi di vegetazione del paesaggio dimenticato e minacciato della pianura padana che circonda Bergamo, frammenti di paesaggi selvaggi, boschi di salici e fiori selvatici per riscoprire e avvalorare le radici del territorio orobico con uno sguardo proiettato verso il futuro, perché il tema della sostenibilità ambientale costituirà la sfida cruciale dei prossimi anni. Il Landscape Festival – Maestri del Paesaggio , giunto alla 12 a edizione , si svolgerà dall’8 al 25 settembre , confermando Bergamo polo nazionale e internazionale del mondo del paesaggio, in un’ottica di sensibilizzazione e sperimentazione dello sviluppo sostenibile con laboratori, aree didattiche, mostre per bambini per educare appunto ai concetti del verde e del bello, facendo tesoro delle prime 11 edizioni che hanno coinvolto oltre 2 milioni di visitatori. L’evento è ideato dall’associazione Arketipos , con il sostegno del Comune di Bergamo, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Bergamo, Fondazione Cariplo e Uniacque .