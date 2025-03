In montagna attenzione alle valanghe: attività e consigli dei carabinieri forestali

L’attività di prevenzione

Dall’inizio della stagione sciistica sono già 401 i servizi effettuati. In provincia di Bergamo, i militari dei nuclei forestali di Piazza Brembana, Vilminore di Scalve e Gromo - qualificati come «ossercvatori meteonivometrici» - rilevano i dati delle stazioni di Foppolo, Spiazzi di Gromo, Colere e Monte Pora: altezza e qualità del manto nevoso, neve fresca, densità, temperature, ventosità e analisi stratigrafiche. Sono poi attivi tre «esperti neve e valanghe», che con rilievi, analisi ed elaborazione dei dati forniscono informazioni per configurare un rischio da 1 a 5. Questi intervengono anche in caso di valanga, per redigere perizie utili a ricostruirne cause, dinamiche ed eventuali responsabilità umane. Elementi utili a redarre il bollettino quotidiano, (diffuso tutti i giorni alle 14:00) sul sito meteomont.carabinieri.it e sull’app Meteomont disponibile per Android e iOS.