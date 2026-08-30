In quasi vent’anni nella Bergamasca persi 2mila negozi. «Serve una legge»

In quasi vent’anni la provincia di Bergamo ha perso oltre duemila botteghe. Tra il 2003 e il 2025 i negozi di vicinato sono infatti passati da 11.792 a 9.782, vale a dire il 17% in meno. Un calo che incide anche sulla qualità dell’offerta, sempre più anonima e standardizzata, sulle forniture e su quella dimensione umana che storicamente avvolge le attività di quartiere: presidi sociali, quasi prima che economici, del territorio.

A fotografare il fenomeno è Confesercenti Bergamo, che parte dai dati dell’Osservatorio regionale del commercio della Regione. Numeri che raccontano una progressiva desertificazione commerciale, soprattutto nei piccoli centri urbani e nelle valli. Ma una possibile «cura» esiste: una proposta di legge per il rilancio del commercio e dei servizi di vicinato. Per arrivare in Parlamento servono cinquantamila firme. Da qui l’appello ai sindaci del territorio, «convinti – spiega il presidente di Confesercenti, Antonio Terzi – che questa iniziativa possa rappresentare un’occasione concreta per costruire, insieme ai Comuni, una strategia più forte di valorizzazione delle attività di prossimità, della vivibilità urbana e dei servizi essenziali alle comunità». Certo è che la crisi del commercio locale non riguarda soltanto Bergamo. Investe l’intero territorio nazionale, dove dal 2012 le attività di vicinato sono calate del 14,3%. Uno stillicidio causato dalla globalizzazione, dagli effetti della pandemia e dalle trasformazioni demografiche, con le nuove generazioni sempre più abituate a comprare con un clic. Alimentari, negozi di abbigliamento e casalinghi, sui quali preme la concorrenza sempre più forte della grande distribuzione e dell’e-commerce, hanno la peggio. Resistono le botteghe artigiane e i servizi alla persona, come acconciatori ed estetisti, e i centri multiservizi, in particolare nel settore del benessere. Ma le vetrine vuote si moltiplicano soprattutto nelle zone montane e vallive dove, anche per motivi legati ai costi delle materie prime e dei trasporti, le forniture hanno subito dei tagli. Il tutto si traduce in un impoverimento non solo dell’economia del Paese, ma della comunità stessa.

I numeri in Lombardia

In Lombardia, «negli ultimi dieci anni abbiamo perso più di 7.000 esercizi di vicinato: nel 2025 erano 109.228 in totale, in calo rispetto ai 111.069 del 2022 e nettamente sotto la quota di 115mila che si raggiungeva nel 2012», spiega il consigliere regionale Davide Casati (Pd), tra i primi firmatari, a luglio, di un ordine del giorno – «sottoscritto dai colleghi di tutte le parti politiche e approvato all’unanimità» – a favore della legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti.

«È necessario rafforzare la capacità di intervento del livello statale e, a cascata, quella del livello regionale»: a questo mira la proposta di Confesercenti, dove centrale è l’introduzione delle «ZESpro»: le «Zone economiche speciali di prossimità» - individuate tramite le Regioni o le province autonome - pensate per favorire la rigenerazione dei quartieri e dei centri urbani mettendo a disposizione incentivi fiscali, sostegno finanziario (tramite anche un apposito fondo), contributi per l’avvio e il rilancio delle attività e misure di semplificazione amministrativa, con l’obiettivo di rafforzare la competitività delle imprese e delle autonomie locali.

«Servono strumenti nuovi»

«Oggi – aggiunge il direttore di Confesercenti, Filippo Caselli – il commercio non ha una legge dedicata. L’ultimo grande intervento normativo è stata la riforma Bersani del 1998. Da allora sono cambiate molte cose: pensiamo all’e-commerce, al turismo e ai nuovi modelli di consumo. Servono quindi strumenti nuovi».

La raccolta firme a sostegno delle «Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità» è attiva fino al 30 ottobre sul sito del Ministero della giustizia. Da fine maggio sono state raccolte quasi 12mila adesioni. Ora serve uno sprint e fondamentale è l’appoggio delle amministrazioni locali, con cui Confesercenti è disposta «a collaborare per iniziative locali, incontri pubblici, momenti di confronto con imprese e cittadini e progetti di valorizzazione del commercio, dei pubblici esercizi, dei servizi e delle attività di vicinato», continua Terzi, il cui nome è in calce alla lettera inviata ai sindaci.

Il sostegno arriva anche dalla Provincia: il presidente Gianfranco Gafforelli ha annunciato una mozione di sostegno alla proposta da sottoporre al Consiglio. Dalle stanze di Palazzo Lombardia, inoltre, per le rappresentanze bergamasche il fronte è unito: «Il commercio di vicinato – commenta l’assessore regionale Paolo Franco (FdI) – rappresenta una componente fondamentale della vitalità dei nostri territori e delle nostre comunità». Da qui la volontà di accompagnare la proposta con «un confronto serio e costruttivo tra istituzioni, associazioni di categoria e operatori, con l’obiettivo di individuare strumenti concreti per contrastare la desertificazione commerciale e rendere più attrattivi i nostri centri urbani». Così il consigliere Alberto Mazzoleni (FdI), che sul tema aveva già posto l’attenzione sia in Consiglio regionale sia come Uncem, puntando su fiscalità di vantaggio compensativa, semplificazione e sostegno alle attività nei territori più fragili. Parla di «direzione giusta», ma ora «serve fare un passo ulteriore: un’azione coordinata tra Stato e Regione che trasformi questi indirizzi in risposte operative in tempi brevi».