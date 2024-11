In tantissimi alla Campionaria, ecco tutti gli appuntamenti del weekend

Complessivamente sui 16mila metri quadrati al coperto dedicati alla ”fiera delle fiere” della società che gestisce da sempre il centro espositivo e congressuale in via Lunga, sono in vetrina una quarantina di settori merceologici portati da 200 imprese provenienti da 16 regioni e 45 provincie italiane e da uno stato estero (Ecuador).

Il pubblico sta confermando un grande interesse sia per le proposte negli stand che per il programma degli eventi collaterali, un’accoppiata che da sempre contraddistingue e premia la manifestazione più popolare del portfolio Promoberg.

Trismoka Challenge per tutta la fiera

Numerosi gli appuntamenti nel weekend. A partire dalla grande novità di quest’anno, ovvero la Trismoka Challenge, competizione che vede sfidarsi, da venerdì 1 a domenica 3 novembre (dalle 14 alle 17) sette studenti di altrettanti istituti alberghieri e cinque baristi professionisti, per promuovere la cultura del buon espresso. Venerdì e sabato le semifinali, poi domenica pomeriggio la finalissima. Proseguono gli incontri sul Palco Eventi (pad. B) promosso dagli Enti Bilaterali Territoriale del Terziario di Bergamo e Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo, e da Confcommercio Imprese per l’Italia di Bergamo. Oggi hanno riscosso un grande successo le dimostrazioni del Gruppo Macellai Confcommercio Bergamo e del Gruppo Salumieri e gastronomi di Confcommercio Bergamo.

Il programma del weekend della Campionaria

Sabato 2 novembre - alle 10:30 incontro con tema ‘Tutti pazzi per i fumetti’ a cura del Gruppo Librai Confcommercio Bergamo, con l’intervento di Luca Gavazzeni (Comix Revolution).

Alle ore 16:30 si svelano tutti i segreti per acquistare senza troppo stress un’abitazione: interverranno Oscar Caironi, Presidente Fimaa Bergamo; Herman Cavariani, Consigliere Fimaa Bergamo; Massimo Tomasoni, Consigliere Fimaa Bergamo.

Alle ore 17.30 presentazione del nuovo progetto ‘ConHacca’, con gli interventi di Tino Manzoni e Vito Reina, rispettivamente presidente e volontario di Spazio Autismo Bergamo e di Marcella Messina, assessora alle politiche sociali, longevità, salute, sport Comune di Bergamo.

Come fare un buon espresso? Una sfida alla Campionaria Domenica 3 novembre – alle ore 10.30 appuntamento dedicato a tutti gli automobilisti: Loreno Epis, presidente Autosalonisti Confcommercio Bergamo, spiegherà come orientarsi al meglio nella scelta dell’auto, tra benzina, diesel, elettrica o ibrida.

Alle ore 14.00, l’esperienza della famiglia Mottini, dalla tradizione ai social, con l’intervento di Omar Mottini, consigliere Gruppo Gastronomi Salumieri Confcommercio Bergamo.

Mattoncini Lego in via Lunga

In fiera la riproduzione del David di Michelangelo realizzata interamente in mattoncini Lego Prosegue per la gioia di piccoli e grandi ”Mattoncini a Bergamo” (Mab), il magico mondo degli iconici mattoncini Lego, che dopo aver conquistato lo scorso anno il Guinness World Record con il mosaico lenticolare Lego più grande al mondo (allestito anche quest’anno), grazie a Pierluigi Cervati, anima di Mab, torna con una straordinaria riproduzione del David di Michelangelo realizzata interamente in mattoncini Lego. L’opera, una volta completata, conterà oltre 520.000 pezzi per un peso di oltre 300 kg. Il pubblico della Campionaria potrà ammirare in anteprima i primi 3,50 metri (dal bacino in su), già composti da oltre 300.000 mattoncini.

L’evento offre inoltre l’opportunità unica di assistere alla realizzazione delle gambe del David, scoprendo i segreti della costruzione di un’opera di tali dimensioni e unica al mondo. Spazio poi a tantissime altre realizzazioni in Lego, ad un’area interattiva con visori 3D e molto altro ancora, per far divertire bambini e adulti.

A tutto fumetti

L’Area Bergomix mette invece al centro la mostra ‘Quack 90’ dedicata al mito fumettistico dei paperi disneyani (Auguri Paperino per i tuoi primi 90 anni!), con le illustrazioni e le tavole originali firmate dai più importanti autori di casa Disney (Claudio Sciarrone, Fabio Celoni, Lorenzo Pastrovicchio, Emilio Catellani, Luca Usai, Gianfranco Florio, Sandro Dossi e molti altri ancora). A contorno, anche materiale collezionistico (maquette, statuette, repliche e fumetti).

Settima edizione di FieramenteBirra

Grande interesse anche per la settima edizione di FieramenteBirra, spazio dedicato ai microbirrifici artigianali, che ha proprio in Bergamo una tra le province più attive nel panorama nazionale delle birre artigianali. Domenica 3 novembre, presso lo stand Trony Rigamonti Dalmine, dalle 14 alle 16 riflettori puntati sullo showcooking (gratuito) con lo chef Andrea Mainardi.

Progetto all’insegna dell’inclusione

Importante il debutto tra gli stand (pad. A) del nuovo importate progetto ”ConHacca”, sviluppato da Promoberg, Associazione Spazio Autismo di Bergamo e Comune di Bergamo, per promuovere l’inclusività e il sostegno alle persone fragili.

Ingresso gratuito alla Fiera, ecco gli orari