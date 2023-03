Inchiesta Covid, il procuratore: «Insufficiente valutazione del rischio»

C’è stata una «insufficiente valutazione di rischio». Lo ha spiegato, ai microfoni di Radio24, il procuratore di Bergamo Antonio Chiappani parlando dell’inchiesta sulla gestione della pandemia Covid, chiusa a carico, tra gli altri, dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro Roberto Speranza. «Il nostro scopo - ha detto - era quello di ricostruire cosa è successo e di dare una risposta alla popolazione bergamasca che è stata colpita in un modo incredibile, questa è stata la nostra finalità, valutare se un’accusa può essere mantenuta come noi valutiamo di fare proprio per questa insufficiente valutazione di rischio».