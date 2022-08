Montagna frammentata in milioni di particelle e il 40% senza proprietario. Su L’Eco di lunedì nuova puntata dell’inchiesta Terre Alte

Continua la nostra inchiesta sulla montagna che nelle prossime puntate offrirà spunti di riflessione sul suo futuro tramite alcuni esperti. Nella doppia pagina su L’Eco di Bergamo di Ferragosto troverete le interviste a Marco Bussone, presidente dell’Uncem, l’Unione delle Comunità montane, e a Gloria Carletti, sindaco di Foppolo, il Comune più alto della nostra provincia. L’Italia è fatto per la gran parte di montagne («il 55% del territorio, oltre 3.800 Comuni») ma «su questo tema non ha mai davvero ragionato in modo strategico». E adesso, dice Marco Bussone, è tempo di farlo.