Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni

È morto a 28 anni Walter La Rizza, finanziere in servizio a Bergamo. Il giovane, originario di Palermo, non ce l’ha fatta dopo un incidente in moto avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile a Dalmine.

Lo schianto si è verificato intorno alle 3 del mattino lungo la strada provinciale, all’altezza della rotonda tra via Vailetta e la zona del McDonald’s: il 28enne avrebbe perso il controllo della sua moto, una due ruote di grossa cilindrata, finendo contro il cordolo della rotatoria.

L’impatto è stato violento: la moto si è fermata mentre il giovane è stato sbalzato a terra, dopo aver battuto violentemente contro il manubrio. All’arrivo dei soccorsi La RIzza era cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e, trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E’ morto poco dopo a causa dei gravi traumi e all’emorragia interna causata dallo schianto.

La notizia ha colpito profondamente colleghi e amici. Il comando provinciale della Guardia di Finanza si è stretto attorno alla famiglia che ha raggiunto Bergamo dopo la tragica notizia.

Lunedì preghiera, funerali non ancora fissati