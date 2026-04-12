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Cronaca / Bergamo Città Domenica 12 Aprile 2026

Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni

LA TRAGEDIA. Walter La Rizza, finanziere di 28 anni di origini siciliane, è morto dopo un grave incidente in moto avvenuto a Dalmine tra venerdì e sabato 11 aprile. Il cordoglio della Guardia di Finanza.

Redazione Web
Redazione Web
Incidente in moto a Dalmine, muore finanziere di 28 anni
Un’ambulanza nel pronto soccorso dell’ospedale di Bergamo in una foto di repertorio

Bergamo

È morto a 28 anni Walter La Rizza, finanziere in servizio a Bergamo. Il giovane, originario di Palermo, non ce l’ha fatta dopo un incidente in moto avvenuto nella notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile a Dalmine.

Lo schianto si è verificato intorno alle 3 del mattino lungo la strada provinciale, all’altezza della rotonda tra via Vailetta e la zona del McDonald’s: il 28enne avrebbe perso il controllo della sua moto, una due ruote di grossa cilindrata, finendo contro il cordolo della rotatoria.

L’impatto è stato violento: la moto si è fermata mentre il giovane è stato sbalzato a terra, dopo aver battuto violentemente contro il manubrio. All’arrivo dei soccorsi La RIzza era cosciente, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate e, trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è stato sottoposto a un intervento chirurgico. E’ morto poco dopo a causa dei gravi traumi e all’emorragia interna causata dallo schianto.

La notizia ha colpito profondamente colleghi e amici. Il comando provinciale della Guardia di Finanza si è stretto attorno alla famiglia che ha raggiunto Bergamo dopo la tragica notizia.

Lunedì preghiera, funerali non ancora fissati

Lunedì 13 aprile alle 11 nella Casa del commiato di via San Bernardino di Bergamo è previsto un momento di preghiera e commemorazione con i colleghi finanzieri e i parenti. I funerali saranno celebrati a Palermo: non è stata ancora fissata la data.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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