Incidente in via Moroni a Bergamo: ferita motociclista 18enne
LO SCHIANTO. Soccorsi in azione alle 20 di venerdì 20 novembre.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Scontro tra un’auto e una moto all’incrocio tra via dei Caniana e via Moroni verso le 20 di venerdì 20 novembre.
La conducente del motociclo è caduta e si è ferita, si tratta di una 18enne. Sul posto sono giunti i soccorsi: un’ambulanza della Croce Bianca di Bergamo e un’auto medica. Il personale sanitario ha stabilizzato la giovane e poi l’ha trasportata in ospedale in codice giallo, non dovrebbe essere grave.
Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.
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