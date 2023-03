Incubo code, auto in fuga dall’Asse. E il traffico in città va in tilt

C’era un certo movimento già alle 7 del mattino di giovedì 23 marzo, in centro a Bergamo. Senz’altro più che d’abitudine. Gli effetti dei cantieri sull’asse interurbano si sono propagati nel giro di un paio di giorni un po’ come fanno le onde circolari quando si getta una pietra in uno stagno. Il sasso che in questo caso ha dato vita a un generale spostamento dei flussi di traffico in entrata e in uscita dal capoluogo, è l’ormai fatidico cantiere in capo alla Provincia sulla statale 671 all’altezza della Grumellina. Il restringimento della carreggiata verso Curno/Ponte San Pietro a una sola corsia per 250 metri aveva causato un colossale ingorgo nella giornata di martedì, che non ha dato tregua agli automobilisti da mattina a sera. I lavori per la posa di 40 metri di barriere fonoassorbenti andranno avanti circa un mese e così il traffico si è subito adeguato: c’è chi è partito prima, arrivando in città con largo anticipo, chi ha optato per i mezzi pubblici o la bicicletta, e chi ha cercato tutte le alternative possibili per arrivare a destinazione, evitando l’asse interurbano.