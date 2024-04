Indagini, arresti, ma anche sport: ecco tutti i nomi dei 37 poliziotti premiati

Encomio anche a Enrico Nasta dell’Ufficio immigrazione, mentre lodi al commissario in congedo Giuseppe Ferrante e a Sacha Palli , della Squadra mobile, e a Luca Paletta della Digos, per un’indagine che aveva portato a 4 arresti per prostituzione.

Sette i riconoscimenti a poliziotti della Stradale: encomi a Patrizio Carrara e Daniele Pizzola e Antonio Saponaro, lodi a Paolo Tosi, Mauro Chiesa, Mauro Romagnoli e Raffaele De Luca , per un arresto per omicidio volontario.

Encomi a Giordano Ceccanti, Fabrizio Briosci, Giorgio Gozzi, Sacha Palli, Massimo Bugada, Mauro Lozza, Carlo Tenace e Cinzia Manenti , di Mobile, Ufficio immigrazione e polizia giudiziaria del tribunale per l’arresto di 10 persone per corruzione e immigrazione clandestina.

E poi encomi a Paolo Lo Giudice e Mattia Borroi per aver salvato una donna intrappolata in auto dopo un incidente.

Lodi a Ismaele Gatti e Giovanni Colombi per la chiusura di alcuni esercizi commerciali per irregolarità, a Giuseppe Calamita, del commissariato, per un’indagine on line, e a Giuseppe Viganò e Paolo Moratti, della Digos, per l’ordine pubblico durante le partite dell’Atalanta.