I dati della Polizia: in aumento le rapine e i maltrattamenti domestici - Foto

La Polizia di Stato celebra nella giornata del 10 aprile il 172° anniversario dalla sua fondazione. «Questo importante traguardo esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre» spiega la stessa Polizia di Stato.

A Roma una cerimonia nazionale che può essere seguita qui , a Bergamo la cerimonia commemorativa è iniziata in Questura, con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza del questore e del personale della Polizia di Stato.

Alle 9, alla presenza del prefetto di Bergamo, un analogo momento al “Cippo” dedicato dai Caduti della Polizia di Stato, all’interno del Parco delle Rimembranze della Rocca in Città Alta. La celebrazione poi nell’aula magna dell’Università degli Studi di Bergamo, in Sant’Agostino, con la lettura dei messaggi istituzionali e la consegna dei riconoscimenti premiali al personale particolarmente distintosi nell’attività di Polizia.

I dati della Polizia

L’anniversario è anche l’occasione per fare il punto sulla situazione della sicurezza in Bergamasca con i dati forniti dalla stessa Polizia che mettono a confronto lo stesso periodo - dall’11 aprile al 31 marzo - del 2022/2023 e del 2023/2024. In generale in tutta la provincia bergamasca aumentano i delitti (da 36.131 a 36.269): diminuiscono gli omicidi (da 9 a 6) e i tentati omicidi (da 19 a 9) ma aumentano pesantemente i maltrattamenti domestici, che passano da 578 a 676.

I dati di furti e rapine

In diminuzione i furti, da 13.896 a 14.598 in Bergamasca,sia in città sia in provincia in particolare sono però aumentati quelli in abitazione e i furti in auto. Anche le rapine sono in crescita, da 353 a 455, soprattutto quelle che si verificano per strada.

Giù le truffe e frodi informatiche

In diminuzione le truffe e frodi informatiche che nell’ultimo anno - compreso tra aprile 2023 e marzo 2024 - sono 4.502 rispetto a 4.829 dello stesso periodo nell’anno precedente.

Arresti e denunce

Ecco altri dati: da aprile 2023 a marzo 2024 sono stati eseguiti 421 arresti, 2.492 denunce; sono 50.592 le auto controllate, ecco il numero delle persone controllate e identificate: 2.028.702.

«Sono aumentate a Bergamo le persone che vivono in situazioni di disagio sociale e clima, in un clima di insicurezza anche in alcune zone del centro - ha commentato il questore Andrea Valentino -. La polizia e le forze dell’ordine sono pronte a fare la loro parte, ma questo tema non deve essere relegato soltanto a un problema di ordine pubblico. Lo stesso vale per il fenomeno della violenza tra i giovani, che hanno registrato un cumulo di stress soprattutto dopo la pandemia, con aumenti anche di abusi di alcol e droga. È un approccio sbagliato ridurre anche questo a un problema di ordine solo pubblico: occorre aumentare i controlli ma coinvolgere tutte le agenzie sociali perché ascoltino i giovani, proponendo loro valide alternative e affrontando il tema della violenza».