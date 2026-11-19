«Infiltrati nella chat per chiedere soldi». Ecco la nuova truffa
LA SEGNALAZIONE. La nuova frontiera delle truffe corre su WhatsApp, dove anche un messaggio può rappresentare un pericolo.Lettura 1 min.
Il raggiro si può celare dietro una richiesta urgente di denaro come un bonifico o una ricarica telefonica.In realtà i messaggi possono provenire da account sottratti o compromessi, in modo da risultare credibili perché sembrano inviati da familiari o amici ma sono invece mandati da cybercriminali .
«Durante una conversazione privata su WhatsApp con la mia compagna, si sono connessi dei malviventi sostituendosi a lei nella chat. Il raggiro tendeva ad ottenere bonifico su conto corrente con tanto di Iban chiesto in modo che risultasse la mia compagna a richiederlo dentro la nostra conversazione»
È successo anche mercoledì mattina 18 novembre, ad un uomo residente in città, che fortunatamente è riuscito ad accorgersi per tempo e a non cascare nella trappola: «Durante una conversazione privata su WhatsApp con la mia compagna, si sono connessi dei malviventi sostituendosi a lei nella chat- spiega -. Il raggiro tendeva ad ottenere bonifico su conto corrente con tanto di Iban chiesto in modo che risultasse la mia compagna a richiederlo dentro la nostra conversazione.Molto insospettito ho chiamato direttamente la mia compagna che era al lavoro ed è caduta dalle nuvole, perché della nostra chat vedeva solo gli scambi di saluti mattutini. Ho sporto denuncia ai carabinieri di Bergamo e voglio mettere in guardia la cittadinanza, specie gli anziani».
Stando a quanto è stato possibile apprendere, questa sarebbe l’evoluzione di alcune truffe già sperimentate dai cybercriminali negli ultimi tempi, sfruttando falle di sicurezza su versioni non aggiornate dei dispositivi per prenderne il controllo. Le forze dell’ordine invitano a non fidarsi delle apparenze, interrompere la chat e segnalare i casi sospetti.
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