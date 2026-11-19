«Durante una conversazione privata su WhatsApp con la mia compagna, si sono connessi dei malviventi sostituendosi a lei nella chat. Il raggiro tendeva ad ottenere bonifico su conto corrente con tanto di Iban chiesto in modo che risultasse la mia compagna a richiederlo dentro la nostra conversazione»

È successo anche mercoledì mattina 18 novembre, ad un uomo residente in città, che fortunatamente è riuscito ad accorgersi per tempo e a non cascare nella trappola: «Durante una conversazione privata su WhatsApp con la mia compagna, si sono connessi dei malviventi sostituendosi a lei nella chat- spiega -. Il raggiro tendeva ad ottenere bonifico su conto corrente con tanto di Iban chiesto in modo che risultasse la mia compagna a richiederlo dentro la nostra conversazione.Molto insospettito ho chiamato direttamente la mia compagna che era al lavoro ed è caduta dalle nuvole, perché della nostra chat vedeva solo gli scambi di saluti mattutini. Ho sporto denuncia ai carabinieri di Bergamo e voglio mettere in guardia la cittadinanza, specie gli anziani».